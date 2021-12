Rechter oordeelt: ontslaan ongevaccineerden mag niet

Een casino moet een ongevaccineerde medewerker alsnog betalen. De vrouw in kwestie was niet meer welkom op haar werk en moest verplicht met vakantie. Maar ze kreeg niet meer uitbetaald. Volgens de rechter is dat in strijd met de wet. Dus moet de werkgever het salaris van de afgelopen maanden alsnog uitbetalen. Plus een toeslag van 6000 gulden. De vrouw is uiteindelijk toch ontslagen. Niet vanwege het vaccin maar door de verslechterde werkrelatie

