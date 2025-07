Rechter: Overheid schond informatieplicht in Zakitó-dossier

De rechter op Curaçao vindt dat de overheid in gebreke is gebleven bij de behandeling van een zogenaamd LOB-verzoek. Dit verzoek tot openbaarheid van bestuur was ingediend door een vertegenwoordiger van de beweging Save Zakitó. De zaak draait om een bouwproject waar grootschalige kustontwikkeling staat gepland met acht hoge woontorens. De rechter stelde dinsdag dat de overheid niet tijdig en volledig heeft gereageerd toen bezorgde burgers om openheid vroegen. Dat had wel moeten gebeuren.

De beweging Save Zakito en anderen in de buurten rondom het project vroegen al eerder om transparantie over het project. Op 11 november 2024 diende Maritza Lauffer, namens de burgerbeweging Save Zakitó, een gedetailleerd LOB-verzoek in bij de overheid. Daarin werd om volledige inzage gevraagd in documenten die hebben geleid tot de bouwvergunning(en) voor het hele Zakitó project. Hoewel er in februari en maart van dit jaar inzage is gegeven in een aantal stukken, bleef een belangrijk deel van de gevraagde informatie structureel achterwege, zo stelt de rechter. De burgerbeweging noemt de uitspraak een principiële overwinning voor burgerparticipatie en transparantie.