Rechter schrapt boete wegens onleesbaarheid proces-verbaal

Een rechter heeft een boete geschrapt omdat de tekst op het bijbehorende proces-verbaal onleesbaar was. De rechter was daar niet over te spreken. Het ging om een boete voor het rijden zonder geldige rijdocumenten. Voor het rijden zonder verzekering en keuringskaart staat normaliter 950 gulden, tenzij je de papieren later alsnog laat zien. De betreffende bestuurder erkende dat hij op de dag van de controle zijn autopapieren niet bij zich had, maar mocht alsnog van de rechter naar huis zonder betaling.