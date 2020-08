Rechter sommeert Moses mee te werken

De rechter heeft vanmorgen toch uitspraak gedaan in het Kort Geding dat Shaheen Elhage aanspande tegen alle Statenleden. De oppositie boycot de vergaderingen om Elhage te beëdigen en daarom stapte hij naar de rechter.

Moses veroordeeld

Volgens de rechter was bij oppositielid Marilyn Moses onduidelijkheid over de zetel en of deze wel vacant is. De rechter benadrukt dat deze onduidelijkheid nu weg is genomen en de zetel wel degelijk vacant is. In de uitspraak wordt Moses veroordeeld om op de eerstvolgende Statenvergadering mee te werken aan de behandeling van het verzoek tot toelating van Shaheen El Hage tot de Staten.

De andere vorderingen zijn afgewezen, maar de aanwezigheid van Moses is voldoende om Elhage te beëdigen.

