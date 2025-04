Rechter spreekt moordverdachte vrij

De rechter heeft gisteren de eis van 15 jaar cel omgezet in vrijspraak voor de verdachte Shadrach G.. Hij was aangeklaagd voor de moord van Jardino Hasseth, alias Koko Man, op 4 april 2024 in de Pampanostraat te Maripampun. Volgens het vonnis had de verdachte een conflict met het slachtoffer. Op de dag van het incident ontstond er een confrontatie tussen beiden. Tijdens een worsteling ging een vuurwapen af, waarbij het slachtoffer dodelijk werd getroffen. Volgens het vonnis is er onvoldoende bewijs in het dossier dat Shadrach degene was die het dodelijke schot loste. De rechter legde uit dat iemand niet veroordeeld mag worden op basis van aannames. Er moeten concrete feiten zijn, en die waren er volgens de rechter in deze zaak niet.

Er bleven veel vragen onbeantwoord, zoals wie het wapen als eerste had, wie het als eerste trok en wie schoot – maar deze konden niet bewezen worden. Wat wél bewezen kon worden, is dat Shadrach na het incident het wapen meenam en ermee wegrende, volgens zijn eigen verklaring. Daarom sprak de rechter Shadrach vrij van moord maar veroordeelde hem tot 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, voor het bezit van het vuurwapen. Aangezien Shadrach al 12 maanden in voorarrest had gezeten, beval de rechter gisteren zijn onmiddellijke vrijlating. De officier van justitie stelde direct hoger beroep in.