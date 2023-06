Rechter veroordeelt 14-jarige die met luchtbuks op stiefbroer schoot

Een 14-jarige jongen is gisteren veroordeeld tot 90 dagen opsluiting in de justitiële inrichting voor jongeren, JJIC. Daarvan zijn 52 dagen voorwaardelijk. De jongen is veroordeeld omdat hij in maart van dit jaar met een luchtbuks gericht op het hoofd van zijn stiefbroer heeft geschoten. Het slachtoffer werd na de schietpartij door de familie met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanslag. De schutter ontkende dat hij bewust op zijn stiefbroer schoot, volgens hem was er sprake van een ongeluk. Volgens de rechter was er inderdaad geen sprake van een moordaanslag, maar was de schietpartij wel heel ernstig en had het slachtoffer aan de gevolgen ervan kunnen overlijden.

Meer over JJIC