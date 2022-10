Rechtszaak tegen bouw pompstation Malpais

Asogas en Copda zijn tegen de komst van een tankstation op Malpais. Volgens de twee verenigingen van pomphouders is de bouw illegaal. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De eigenaren van het tankstation (St. Helena Pompstation, Pabow Real Estate en Three Stars Private Foundation) beschikken niet over een vergunning. Bovendien hanteert de overheid een vestigingsverbod van 5 kilometer tussen benzinestations. In een kort geding proberen Asogas en Copda de bouwwerkzaamheden te stoppen.