‘Reclassering kampte jarenlang met personeelstekort’

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft gisteren een rapport gepresenteerd over de Curaçaose reclassering. Daaruit kwam naar voren dat de organisatie lange tijd niet in staat was om haar wettelijke taak voor nazorg adequaat uit te voeren als gevolg van personeelstekort. Dat betekent dat het toezicht en de begeleiding die de Reclassering moest verlenen aan veroordeelden en personen die in aanraking zijn gekomen met justitiële autoriteiten de afgelopen jaren niet goed kon worden uitgevoerd. In de jaarverslagen over de jaren 2018 tot en met 2022 van de Reclassering ontbreekt cijfermatige informatie over het aantal gesprekken en interventies die zijn uitgevoerd met klanten.

Tijdens het onderzoek bleek dat de organisatie inmiddels negen reclasseringswerkers heeft aangenomen. De Raad is van oordeel dat de capaciteit op sterkte moet worden gehouden om de uitvoering van de taken te garanderen. De Raad gaat ervan uit dat met de indienstneming van nieuwe medewerkers, het bijhouden van data door de Reclassering wordt opgepakt.