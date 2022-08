Reconstructie fatale verkeersongeval Schottegatweg-Noord

De Schottegatweg-Noord was vanmiddag afgesloten voor een reconstructie van het fatale verkeersongeval afgelopen zaterdag. Het OM onderzoekt de toedracht van het ongeluk waarbij twee mannen zijn omgekomen. Op het moment van het ongeluk maakten ze de berm schoon. Het is niet bewezen dat de veroorzaker van het ongeluk de verkeersregels overtrad. De 21-jarige bestuurder wordt daarom nog niet gezien als verdachte. Hij was vandaag ook bij de reconstructie aanwezig. Samen met zijn advocaten. Beeld: TV Direct