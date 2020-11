Record van 79 nieuwe besmettingen; derde coronadode

Een derde persoon op Curacao is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat maakte dr Izzy Gerstenbluth zojuist bekend op de persconferentie. In totaal zijn op Curacao vandaag 79 mensen positief getest op het virus. Dat is een nieuw record. Bij 23 is de besmettingsbron bekend, bij de andere 56 wordt nog onderzoek gedaan door middel van ‘contact tracing’. Vijftien mensen zijn genezen verklaard. In totaal staat de coronateller daarmee op 590 actieve besmettingen.

Halloween

Het hoge aantal besmettingen is volgens politiewoordvoerder Imro Zwerwer vermoedelijk het gevolg van Halloween feestjes en samenscholingen in de horeca. Dokter Izzy Gerstenbluth verwacht dat het aantal de komende dagen nog verder stijgt, omdat veel mensen die nu besmet blijken, de afgelopen dagen contact hebben gehad met anderen.

Strengere maatregelen

Sinds deze week kent Curacao weer strengere coronamaatregelen, zoals een avondklok van 21 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s nachts. Ook zijn feestjes verboden, moet de horeca om 20 uur dicht zijn en wordt mensen indien mogelijk gevraagd om vanuit huis te werken. Veel van de mensen die nu positief getest zijn, zijn vermoedelijk al voor de verzwaring van de maatregelen besmet geraakt.

In de Nederlandse Tweede Kamer zei premier Rutte dat het reisadvies voor ons eiland voorlopig Code Geel blijft, omdat Curacao goede maatregelen heeft genomen om het aantal besmettingen weer te laten dalen.

Curacao kent traditioneel een toeristenpiek rond de feestdagen. Het eiland doet er dan ook alles aan om voor die tijd het aantal besmettingen weer onder controle te hebben. Momenteel is Curacao een van de weinige vakantiebestemmingen waar Nederlanders deze periode naar toe kunnen.