In het ziekenhuis zijn vandaag ze nieuwe coronapatienten opgenomen. Nog nooit eerder waren dat er zoveel. In totaal liggen er nu 13 in het ziekenhuis, waarvan vandaag twee mensen naar de intensive care zijn gebracht. In totaal testten vandaag zestig mensen positief en zijn er negen genezen verklaard, wat het totaal op 640 actieve coronacases brengt.

