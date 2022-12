Recordaantal drugsvangsten in 2022

De marine heeft dit jaar een recordaantal drugs onderschept. De afgelopen weken stuitte het defensieschip Zr. Ms. Holland op vier transporten. Zij waren goed voor bijna drieduizend kilo cocaïne. Daarmee komt het totaal dit jaar op bijna 35.000 kilo aan onderschepte verdovende middelen. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Zr.Ms. Holland heeft in zo’n twee maanden al bijna 10.000 kilo drugs weten te onderscheppen. Zr.Ms. Friesland zorgde ervoor dat bijna 4.000 kilo drugs niet op de markt kwam en Zr.Ms. Groningen was goed voor vangsten van meer dan 21.000 kilo in totaal.

