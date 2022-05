Recordaantal in beslag genomen producten

Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren een recordaantal producten bij groothandel Livoni Agencies in beslag genomen. De controleurs vonden 19.000 kilo aan diepvriesproducten aan waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. In drie dagen tijd heeft het multidisciplinair team ruim 29 duizend kilo aan etenswaren laten vernietigen, waaronder croissants, kroketten en voorgebakken friet. Het Openbaar Ministerie moet nu de hoogte van de boete bepalen. De eigenaar van Livoni Agencies bood eerder publiekelijk zijn excuses aan. Hij erkende zijn fout en beloofde dat dit nooit meer zal gebeuren.