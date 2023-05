Recordaantal toeristen in april

April is tot nu toe de best presterende maand qua toerisme. Dat meldt toeristenbureau CTB. Ruim 48 duizend personen brachten hun vakantie door op het eiland. De hoge bezoekerscijfers zijn te danken aan de paasvakantie. In april steeg het aantal Amerikaanse toeristen met 81 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt volgens het CTB door de goede promotie en vluchten van Jetblue. Het aantal bezoekers uit Zuid-Amerika steeg met 45 procent. Europa is de enige markt die daalde. Als gevolg van de lagere stoelcapaciteit nam het aantal Europese toeristen met 21 procent af. Foto: Patrick Lalande