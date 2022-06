Recordopbrengst ozb

In lijn met de trend van de afgelopen maanden is ook de maand mei positief afgesloten voor wat betreft de belastingopbrengsten. De belastingdienst realiseerde een opbrengst van 102 miljoen gulden. Dit is 23,7 miljoen gulden meer dan begroot. De belangrijkste bijdrage aan dit overschot werd geleverd door de ozb welke met een opbrengst van 25,2 miljoen gulden nog nooit zo hoog is geweest. De hoge ozb-opbrengsten kunnen enerzijds worden verklaard door de achterstallige aanslagen over de jaren 2019-2022. Deze zijn de afgelopen maanden opgelegd. Bovendien heeft de belastingdienst deze aanslagen met de restituties inkomstenbelasting over 2020 verrekend. De belastingteruggaven zijn in de laatste week van mei uitbetaald.