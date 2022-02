Recycling Center Zeelandia ge-üpgrade

De recyclebak van Green Force in Zeelandia heeft een facelift gekregen. Volgens eigenaar Timo Brouwer was de onderhoudsbeurt broodnodig. De 40-voetszeecontainer is sinds 2016 in gebruik. Nu, bijna 6 jaar verder, was hij echt toe aan een renovatie. Naast het nieuwe uiterlijk, is ook de bestickering verbeterd. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt bij het weggooien van het plastic afval. Het plastic wordt in het buitenland hergebruikt. Volgens Green Force is dit beter voor het milieu.