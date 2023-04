Red tape nekt langdurig zieke zzp’ers

Zzp’ers die door ziekte arbeidsongeschikt zijn moeten tegenwoordig zeven maanden wachten op een uitkering. Vroeger duurde dit hooguit drie maanden. Dat zegt PAR-Statenlid Steven Croes, dat door kankerstichting PWF op het probleem is gewezen. Zzp’ers komen niet in aanmerking voor loonderving en moeten daarom bij het ministerie van Soaw aankloppen voor onderstand. De lange wachttijd geeft stress en dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid van patiënten. Daarnaast krijgen aanvragers ook geen terugkoppeling of een vast contactpersoon aangewezen. Croes heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Soaw.