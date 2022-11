Reda Sosial: Sociale nood op Curaçao is groot

De sociale situatie van het Land Curaçao moet meer prioriteit krijgen. Niet alleen van de overheid, maar ook van de private sectoren in de gemeenschap. Dat zegt de directeur van Reda Sosial in de jaarrekening van 2021. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De stichting staat voor de bestrijding van armoede en duurzame sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkeling. Volgens directeur Wilfred Bonavacia zijn investeringen in sociaalmaatschappelijke projecten momenteel hard nodig. Hij benadrukt dat Curaçao ervoor open moet staan om kapitaal vanuit het buitenland aan te trekken om de sociale achterstand op slagvaardige wijze aan te pakken. Volgens hem was de sociaaleconomische situatie van verschillende bedrijven en personen al zorgelijk, de Covid-pandemie heeft de situatie alleen maar erger gemaakt, aldus Bonavacia.