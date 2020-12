‘Refineria kiest voor lokale groep’

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er voor de overname van de Curaçaose raffinaderij gekozen voor een samenwerking van lokale personen in de offshore, hun cliënten en vakbonden van Isla-personeel. Dat meldt de EXTRA vandaag. Gisteren gingen er vanaf ’s middags verschillende berichten rond in de media over de nieuwe beoogde exploitant van de raffinaderij. Vanuit de regering en vanuit de raffinaderij zelf is niets bevestigd. Maar alles lijkt er op te wijzen op een bijzondere constructie met een grote lokale inbreng. Begin volgend jaar zal de raffinaderij duidelijkheid geven over de nieuwe exploitant.

Zoals bekend moet voor het eind van het jaar een keuze worden gemaakt uit drie verschillende partijen die geïnteresseerd zijn om de raffinaderij te draaien. De bedoeling is dat er vanaf begin januari met één partij, een zogenaamde ‘preferred bidder’ zal worden gesproken, waarna er binnen twee maanden een overeenkomst moet zijn. Dat is de opzet van de Curaçaose regering en de Refeneria di Kòrsou.