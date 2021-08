Regeerakkoord Aruba getekend

De partijen MEP en Raiz op Aruba hebben een regeerakkoord getekend. Het verdelen van de portefeuilles en het screenen van kandidaat-ministers is momenteel nog gaande. In het regeerakkoord staan de plannen van beide partijen voor de komende vier jaar. De volgende stap is nu het samenstellen van een ministersploeg. Volgens Wever-Croes is het echter nog niet zo ver. De Arubaanse premier verwacht dat dat volgende week kan worden afgerond.

