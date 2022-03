Regeerprogramma 2022-2025 klaar

Het regeerprogramma van het kabinet-Pisas is afgerond. Woensdag heeft de ministerraad ingestemd met de inhoud van het document getiteld ‘Op weg naar herstel en een beter kwaliteit van het leven voor het volk’. In het regeerprogramma 2022-2025 zijn de voornemens van het regeerakkoord verder uitgewerkt. Het kabinet wil in deze regeerperiode kansen creëren voor de Curaçaose bevolking. Overheidsaccountantsbureau Soab is ingehuurd om te controleren of de doelen van het regeerprogramma worden gehaald. Hierover brengt het bureau eens per kwartaal verslag uit.