Regeerprogramma in februari bekend

Het regeerprogramma van het zittende kabinet wordt in februari gepresenteerd. Dat zegt minister van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport in de Amigoe. De huidige regering werkt al sinds 14 juni en al die tijd zonder concreet programma. Volgens van Heydoorn is landsaccountant SOAB betrokken bij de formulering aangezien het land al jaren geen goedgekeurde jaarrekening heeft. Alle ministers hebben het concept al ontvangen en verwachten de komende weken de eindversie te presenteren.