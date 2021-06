Regenachtig weer op komst

De kans op regen neemt de komende dagen toe. Dat meldt de meteorologische dienst in haar 5-daagse weersprognose. Komende donderdag en vrijdag is er 20% kans op neerslag, aanstaande zaterdag is dat 40%. Gisteren bewoog een Tropical wave boven de Atlantische Oceaan ten zuid-oosten van het Caribisch Gebied richting het westen. De meteodienst op Curaçao meldt op haar website dat ze de komende dagen de verdere ontwikkelingen van de Tropical wave gaat volgen.