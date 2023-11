Regering akkoord met indexering ambtenaren

Ambtenaren en het onderwijspersoneel krijgen alsnog de indexering over 2019 en 2020 uitbetaald. Dat heeft de ministerraad vanmorgen besloten. Met deze betaling is 46 miljoen gulden gemoeid. Dat is lager dan wat BPD-minister Martina voor ogen had. Hij wilde nog meer vergoedingen waar ambtenaren recht op hebben uitkeren, maar de financiële situatie van het land laat dat nog niet toe. De overheidsbonden zijn teleurgesteld. Zij willen dat de ambtenaren in een keer alles op hun rekening gestort krijgen.