Regering gaat verder met aangepaste NOW en TBZO

De Curaçaose regering gaat verder met een aangepaste vorm van de NOW- en TBZO-regeling. Er kunnen nu ook aanvragen ingediend worden voor juli en augustus die dan met terugwerkende kracht in september zullen worden uitbetaald. De NOW betreft een regeling om salariskosten voor personeel te kunnen opvangen in crisistijd en de TBZO een tegemoetkoming voor zelfstandigen. Eerder leek het erop dat de regelingen niet meer uitbetaald zouden gaan worden. Nu het tweede deel van de zesde tranche financiële steun uit Nederland wordt overgemaakt heeft de overheid meer financiële ruimte.

Tagged as corona now regelingen TBZO