Regering in beroep tegen vonnis homohuwelijk

Het kabinet is in beroep gegaan tegen het vonnis waarin staat dat partners van hetzelfde geslacht dezelfde rechten moeten krijgen als heteroparen. Dit meldt premier Gilmar Pisas op vragen van de Staten. De regering is het er niet mee eens dat homokoppels door de huidige wetgeving ongelijk worden behandeld. Homoparen kunnen nu niet trouwen op Curaçao. Ook een geregistreerd partnerschap is niet wettelijk geregeld. De Staten moeten daarom maatregelen treffen om een einde te maken aan deze ongeoorloofde discriminatie, aldus de uitspraak. Ook de mensenrechtenorganisatie en het lesbische koppel die de regering voor de rechter hebben gesleept, zijn in hoger beroep gegaan. Zij willen dat de rechter de regering verplicht om het homohuwelijk in te voeren.