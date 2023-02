Regering in hoger beroep tegen VPCO

Het ministerie van Onderwijs is het oneens met de rechter. De subsidie aan de VPCO dekt volgens minister Van Heydoorn de kosten van het onderwijs. Daarom gaat de regering in hoger beroep tegen de uitspraak om jaarlijks 2 miljoen extra te betalen. Het ministerie zou de subsidie al met zo’n 40 procent hebben verhoogd. Bovendien zou het niet mogelijk zijn om de echte kosten van de scholen te dekken. Het budget van het land is beperkt en moet volgens de minister eerlijk verdeeld worden. Volgende week vrijdag is er weer een uitspraak. Dit keer zal de bestuursrechter zich uitspreken over de subsidie. In totaal heeft het schoolbestuur zes rechtszaken aangespannen tegen de regering.