Regering komt in december met plan van aanpak goksector

De Curaçaose regering zal nog in december een plan van aanpak presenteren voor de goksector. Het gaat daarbij om gokbedrijven die offshore kansspelen aanbieden aan landen waar dat niet mag. Zo schrijven minister van Rechtsbescherming Sander Dekker en staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de Curaçaose goksector. De landen maakten onlangs afspraken over de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Curaçao heeft toegezegd een onafhankelijke toezichthouder in te stellen, die online kansspelen onder zijn hoede krijgt. Die gaat ook licenties verstrekken en waar nodig handhaven.

