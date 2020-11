Regering kondigt nieuwe maatregelen aan

Op Curaçao is zondag het aantal actieve coronabesmettingen gestegen tot boven de vierhonderd. Er werden voor vandaag 33 nieuwe besmettingen geregistreerd, vijf mensen zijn hersteld. Acht mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Er zijn nu 410 besmettingen. In het ziekenhuis (CMC) zijn er daarnaast veel werknemers besmet. Dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg.

Minister-president Eugene Rhuggenaath zei vandaag tijdens een ingelaste persconferentie: “Dat zijn twee belangrijke indicatoren die de regering gebruikt om eventueel nieuwe maatregelen te nemen.” Volgens Rhuggenaath is het aantal besmettingen uit de hand gelopen.

Daarom gelden vanaf maandag 16 november de volgende maatregelen voor de komende drie weken:

-Avondklok van 21.00 tot 04.30.

-Alle winkels en restaurants moeten om 20 uur dicht.

-Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen boven 18 jaar oud in supermarkten, ziekenhuizen, hardware stores, boekenwinkels, in het openbaar vervoer, bij begravenissen, kappers, apothekers en andere winkels.

-Het ministerie van SOAW gaat bij bedrijven meer aandacht besteden aan ‘workplace safety’. Niet alleen in het contact met klanten, maar vooral ook tussen collega’s moet er meer aandacht zijn voor het houden van sociale afstand zijn en het dragen van mondkapjes.

-Openbaar vervoer mag rijden tot 21.00 uur.

-Groepen van meer dan 4 personen zijn niet toegestaan, ook niet op strand.

-Mondkapjes zijn niet verplicht tijdens lessen op school, ook niet voor docenten tijdens het lesgeven. Wel tijdens praktijklessen wordt het verplicht. Ouders die de school bezoeken (bijvoorbeeld voor overleg met docenten) moeten een mondkapje dragen.

Daarnaast deed Rhuggenaath de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘Als er geen reden is om naar buiten te gaan. Blijf thuis!’ Aan werkgevers wordt gevraagd werknemers thuis te laten werken als dat mogelijk is. Ook wordt iedereen opgeroepen om ouderen te beschermen. ‘Doe er alles aan om te zorgen dat ze niet besmet raken’, aldus Rhuggenaath.

Curaçao blijft voorlopig open voor toeristen. Mensen uit lage risico-gebieden moeten een negatieve PCR-test overleggen, mensen uit risico-landen moeten veertien dagen in quarantaine.