.Regering overlegt met vissers over heropening grenzen met Venezuela

De vissers hebben gehoor gekregen bij premier Pisas en MEO-minister Cijntje. De twee bewindslieden spraken met de vissers over de heropening van de grenzen tussen Curaçao en Venezuela. Eerder deze week trokken de vissers aan de bel. Ze waren bang dat ze hun inkomsten zouden verliezen. Ze maakten zich vooral zorgen over een visverbod in Venezolaanse wateren. De visserij is aan regels gebonden. Zowel aan de Venezolaanse als Curaçaose zijde. Om de lokale vismarkt te beschermen, worden er slechts vier Venezolaanse visbarkjes toegestaan. Binnenkort vindt er een vervolggesprek plaats.