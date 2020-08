Regering positief over voorwaarden Nederland

De regering begrijpt dat er voorwaarden verbonden zijn aan de Nederlandse noodsteun, maar wil graag ruimte om te onderhandelen. Dat schrijft premier Eugene Rhuggenaath in een brief aan de Staten. Een hervormingsentiteit zoals Nederland is een optie, maar beslissingingen over het beleid zouden wel bij Curaçao moeten liggen.

Rhuggenaath benadrukt de hoop om een politiek akkoord te bereiken over het voorstel van Nederland voor 14 augustus. Op dit moment vinden er echter door de politieke impasse geen vergadering plaats dus kan de knoop niet worden doorgehakt.