Regering presenteert Uitvoeringsagenda  

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft vandaag de eerste Uitvoeringsagenda gepresenteerd. Dit is een gevolg van het politieke akkoord dat Nederland en Curaçao op 2 november vorig jaar hebben ondertekend. De bedoeling is dat de komende vijf jaar de agenda wordt uitgevoerd. Dat moet leiden tot onder meer beter financieel beleid, een efficiëntere publieke dienst, economische hervormingen en verbetering van het onderwijs. Rhuggenaath gaf aan dat hij blij is dat er na maanden van voorbereiding daadwerkelijk kan worden begonnen met het sterker maken van Curaçao.

Na vijf jaar moet Curaçao zelf in staat zijn een eventuele nieuwe crisis zelf op te kunnen vangen, aldus Rhuggenaath. Kort na begin van de coronacrisis had het eiland al snel financiële hulp van Nederland nodig.

Minister-president Eugene Rhuggenaath zei vanmiddag tijdens de presentatie van de Uitvoeringsagenda dat hij zich niet kan voorstellen dat een eventuele nieuwe regering zich niet kan vinden in de plannen die vandaag werden gepresenteerd. Alles is erop gericht om Curaçao te moderniseren. Wie kan daar tegen zijn? Zo vroeg Rhuggenaath zich af. Tegelijkertijd zei hij dat de bevolking goed moet nadenken wie ze in een nieuwe regering willen zien. Als een nieuwe regering de geplande modernisering stopt, moet het al overgemaakte geld aan Nederland terug worden gegeven. Zo zei Rhuggenaath.