Regering stelt lagere tarieven vast voor luchthaven in 2025

De tarieven voor luchthavenbelastingen en toeslagen die volgend jaar gaan gelden op Hato International Airport zijn voor een groot deel lager dan de huidige tarieven. De regering heeft de nieuwe tarieven vastgesteld. De tarieven voor passagiersfaciliteiten worden verlaagd, zo betalen passagiers naar Aruba, Sint Maarten en Bonaire aanzienlijk minder. De luchthavenveiligheidstoeslag is ook verlaagd. In plaats van 1.73 dollar is het volgend jaar 51 dollarcent per passagier.

De tarieven die de overheid heeft vastgesteld voor de periode tussen 2025 en 2027 hebben betrekking op onder meer de luchthavenveiligheidstoeslag, landings- en parkeergelden en heffingen voor passagiersfaciliteiten.