Regering: Vlaggen twee dagen lang halfstok op overheidsgebouwen

De regering van Curaçao heeft gisteren bepaald dat op alle overheidsorganisaties en -instanties op vrijdag 25 en zaterdag 26 april de Curaçaose vlag halfstok wordt gehangen. Dit geldt van zonsopgang tot zes uur ’s middags. Dit doet de regering volgens eigen zeggen ‘uit dankbaarheid en respect voor het leven en werk van Paus Franciscus’. Die overleed op 21 april en wordt op zaterdag 26 april begraven in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome.

Paus Franciscus was leider van de katholieke kerk, bisschop van Rome en soeverein vorst van Vaticaanstad, vanaf 13 maart 2013 tot zijn overlijden op 21 april 2025. Vandaag, vrijdag 25 april om 12:30 ‘s middags, wordt in de kathedraal van Pietermaai een Heilige Rouwdienst gehouden, die toegankelijk is voor alle gelovigen.