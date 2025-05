Regering wacht met indienen begrotingswijziging op akkoord met Nederland

De regering van Curaçao heeft het College financieel toezicht, Cft, geïnformeerd dat de ontwerpbegrotingswijziging 2025 nog niet is ingediend. Dit gebeurt bewust, omdat Curaçao eerst duidelijkheid wil verkrijgen over het resultaat van de heronderhandelingen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herfinanciering van een obligatielening die dit jaar afloopt. Pas nadat hierover overeenstemming is bereikt, zal de aangepaste begroting worden ingediend, zo heeft de regering laten weten.

Het Ministerie van Financiën heeft ondertussen een inhoudelijke reactie gegeven op het eerdere advies van het Cft. De belangrijkste punten zijn:

• Ziekenhuis CMC: De overheid gaat het nieuwe gebouw van CMC niet overnemen, maar investeert in het versterken van het bestaande ziekenhuis. Er wordt geld gereserveerd voor groot onderhoud en vernieuwing.

• Windmolenpark: De geplande investering van 25 miljoen gulden in een windmolenpark gaat voorlopig niet door, omdat de benodigde financiering vanuit Nederland onzeker is.

• Hogere belastinginkomsten: Dankzij economische groei, investeringsprojecten en betere belastinginning verwacht de overheid dit jaar meer inkomsten dan eerder geraamd. Vooral winst- en omzetbelasting presteren beter dan verwacht.

• Lagere personeelskosten: Doordat vacatures niet direct ingevuld worden, dalen de loonkosten met 9 miljoen gulden. Deze ruimte wordt gebruikt als buffer voor mogelijke prijsstijgingen van voedsel en extra steun aan kwetsbare groepen.

• Sociale fondsen blijven stabiel: De fondsen zoals AOV, ZV/OV en BVZ laten gezonde resultaten zien, mede dankzij hogere premie-inkomsten.

• Gezonde kaspositie behouden: Om voldoende financiële buffers te behouden, kiest de regering ervoor om een deel van de grote lening die dit jaar afloopt af te lossen en het andere deel opnieuw te financieren. Zo blijft er ruimte voor investeringen en onverwachte uitgaven, zonder de dagelijkse uitgaven van de overheid in gevaar te brengen.