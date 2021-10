De regering wil hogere straffen voor illegaal vuurwapenbezit. Woensdag wordt het onderwerp in de Staten behandeld. De overheid wil daarvoor twee wetten uit 1930 en 1931 herzien. Daarbij zou de gevangenisstraf van maximaal 4 jaar naar maximaal 6 jaar moeten worden verhoogd voor “normale” vuurwapens. De straf voor “speciale” vuurwapens moet volgens de overheid van 6 jaar worden verhoogd naar 8 jaar. Het aantal dodelijke slachtoffers van vuurwapengeweld is sinds 2017 geleidelijk gedaald. Het aantal aangehouden verdachten met vuurwapens op zak liep op van 129 in 2018 naar 149 in 2019. In 2020 nam dat aantal sterk af door de coronapandemie. Toen werden er 115 wapens gevonden.

Meer over celstraf vuurwapen vuurwapenbezit