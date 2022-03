Regering zoekt naar alternatieven voor beteugeling brandstofprijs

De accijns en de omzetbelasting op brandstof gaan niet omlaag. De regering zoekt reële alternatieven om de snel stijgende brandstofprijzen aan banden te leggen. Dit zei minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje vandaag in de persconferentie over de stijgende consumentenprijzen.

De koopkracht van staat al langer onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Een mogelijk scenario is het hanteren van maximumprijzen. In de afgelopen maanden is de prijs van een vat ruwe olie gestegen van 60 naar 120 dollar. Een verdubbeling dus. De minister heeft een stuurgroep opgericht die met alternatieven moet komen voor de prijsbeheersing van importproducten. Ook wil de regering lege winkelschappen voorkomen.