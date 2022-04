Regis Djaoen sinds woensdag uit gevangenis

Regis Djaoen, die in 1999 een bewaker doodschoot bij het pompstation van Gasora, is sinds woensdag een vrij man. Bij zijn arrestatie schoot hij op drie agenten en reed hij rond in de auto van een officier van Justitie. Djaoen, toen 21 jaar oud, werd tot levenslang veroordeeld. Het Hof beschouwde hem als een uiterst gevaarlijke en onverbeterlijke recidivist die een reële bedreiging voor de Curaçaose samenleving is. Dit zou niet langer het geval zijn. Volgens de psycholoog is de kans laag dat hij in de toekomst opnieuw strafbare feiten zal plegen. Met de juiste begeleiding moet hij weer in de maatschappij kunnen functioneren.

Ook de familie van de omgekomen bewaker verzetten zich niet meer tegen zijn vrijlating. Een van de voorwaarden is dat Djaoen gedurende de rest van zijn leven geen strafbare feiten mag plegen. Ook staat hij zes maanden onder elektronisch toezicht en krijgt hij drie jaar lang begeleiding van de reclassering.

Op 15 november 2011 is artikel 1:30 Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Dit artikel houdt in dat een tot levenslang gestrafte na twintig jaar celstraf voorwaardelijk vrij kunnen komen, als het Hof oordeelt dat de gevangenisstraf verder geen doel meer dient.