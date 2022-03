Registratie rijexamen voor aankomende studenten geopend

Vanaf vandaag kunnen studenten die voor een vervolgstudie naar het buitenland gaan, zich registreren voor het rijexamen. Het rijexamen wordt voor hun vertrek afgenomen. De registratie verloopt digitaal. Kandidaten moeten een e-mail sturen met een kopie van een identiteitsbewijs en een verklaring van de school of universiteit naar Bureau Rijbewijzen. Dit bureau plant de afspraken in. Laatste dag voor registratie en betaling is 10 juni.