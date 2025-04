Studenten die voor vertrek naar buitenland nog snel rijbewijs willen halen, kunnen zich registreren

Het Rijbewijsbureau laat vandaag weten dat vanaf maandag 7 april de registratie wordt geopend voor alle studenten die in het buitenland gaan studeren en hun rijbewijs willen halen. Wie zijn of haar rijexamen wil af leggen voor vertrek naar het buitenland, kan zich aanmelden. Dat kan door een e-mail naar de Rijbewijzenafdeling te sturen. De laatste dag voor registratie is vrijdag 13 juni. Op het moment van registratie moet de student minimaal 18 jaar oud zijn.

De e-mail voor registratie moet worden gestuurd naar [email protected]. Bij de registratie moet een kopie van het identiteitsbewijs van de student worden meegestuurd, evenals een bewijs van aanvraag bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) of een andere instantie die verantwoordelijk is voor studenten die in het buitenland gaan studeren. Hieruit moet blijken dat de student in het schooljaar 2025/2026 in het buitenland gaat studeren. Studenten die zonder bijdrage van de SSC in het buitenland gaan studeren, moeten een verklaring van hun huidige school overleggen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 736-2929 of een e-mail sturen naar [email protected].