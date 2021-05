Iedereen die hulp van het Rode Kruis ontving door middel van een e-voucher moet zich opnieuw registreren bij het Ministerie van SOAW om steun te kunnen blijven ontvangen. De overheid benadrukt dat dit alleen gaat om de bestaande groep die hulp ontving via e-voucher, niet voor nieuwe steunaanvragen. Registreren kan online via www.soaw.cw of via de telefonische helpdesk van SOAW.