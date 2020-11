Reisadvies Aruba omgezet naar ‘geel’

Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus op Aruba is afgenomen, is Aruba nu ook een zogenoemde code geel-bestemming voor passagiers uit Nederland. De kleurcode is donderdag omgezet van ‘oranje’ naar ‘geel’. Bij oranje zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan. Bij geel kan er gewoon worden gevlogen, maar gelden er wel veiligheidsrisico’s. Mensen die terugkomen vanuit Aruba in Nederland hoeven niet langer in thuisquarantaine.

Reizigers die vanuit Nederland naar Aruba gaan, moeten een online immigratiekaart invullen. Aan die kaart moet een negatief PCR-testresultaat van 72 tot 12 uur voor vertrek zijn toegevoegd die ook bij inchecken getoond moet worden.

De Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber zei woensdag al te verwachten dat het reisadvies zou worden aangepast, na een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Oduber noemde het ‘oneerlijk’ dat Aruba een oranje code had en Curaçao een gele code, terwijl de besmettingen daar veel hoger zijn.