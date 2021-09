Reizen naar Curaçao vanaf morgen duurder door afschaffing gratis test

Reizen naar sommige bestemmingen, waaronder de Cariben, wordt vanaf vrijdag een stuk duurder voor Nederlanders. Zo schrijft de website Luchtvaartnieuws. De Nederlandse overheid betaalt namelijk niet langer de kosten voor de PCR-test, waarvan de prijs tussen de 70 en 120 euro per persoon ligt. Binnen Europa kan iedereen die gevaccineerd is zonder test reizen, maar veel bestemmingen buiten de EU verplichten de PCR-test ook voor gevaccineerden, zoals op Aruba en Bonaire. Op Curaçao heeft de reiziger de keuze uit een PCR- of antigeentest.