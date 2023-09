Reiziger naar Curaçao aangehouden voor witwassen

De marechaussee heeft zondag op Schiphol een 35-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. De Groninger had zo’n 8000 euro aan contant geld bij zich en droeg voor tienduizenden euro’s aan sieraden. De verdachte wilde vanaf de luchthaven vertrekken naar Curaçao. Vanwege het onderzoek dat het rechercheteam van de marechaussee naar hem had ingesteld, werd ook een woning in Vlaardingen doorzocht. Daar werden merkkleding en andere spullen ter waarde van tienduizenden euro’s aangetroffen. Onduidelijk is wat het verband is tussen het pand in Vlaardingen en de verdachte.

