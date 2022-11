Reizigers mijden Schiphol

Het personeelstekort op Schiphol heeft invloed op de bezettingscijfers van hotels en kleine vakantieverblijven op Curaçao. Toeristen mijden de grootste luchthaven van Nederland of kiezen ervoor om de reis uit te stellen. Ook besluiten reizigers om vanaf een ander vliegveld te vertrekken, waardoor Curaçao geen optie meer is. Dat meldt Casha, de belangenvereniging van kleine vakantieresorts en appartementen. In oktober ontvingen 16 accommodatiehouders samen 795 gasten. Dat hadden er volgens hen meer kunnen zijn. Naast de chaos op Schiphol wijt Casha de annuleringen aan Covid-angst.

De autoverhuurders hebben nu al voor de derde maand op rij te maken met dalende cijfers. In september werd nog 75 procent van de auto’s verhuurd, echter in oktober daalde dit verder naar 70 procent. Dit is ook minder dan oktober 2021 toen de car rentals te maken hadden met een tekort aan huurauto’s.