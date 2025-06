Rekenkamer wil meer doeltreffendheidsonderzoeken uitvoeren

De Algemene Rekenkamer van Curaçao heeft het voornemen om zich verder te specialiseren en meer doeltreffendheidsonderzoeken uit te voeren. Dat staat in het jaarverslag over 2024 dat onlangs aan de gouverneur is overhandigd. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Met deze onderzoeken wil de Rekenkamer bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van de overheid en aan de effectiviteit van het beleid.

In het jaarverslag staat geschreven dat door het doen van doelmatigheidsonderzoek niet alleen inzicht wordt gegeven of de doelen van de regering ook zijn bereikt, maar ook of dit op efficiënte wijze heeft plaatsgevonden. Het jaarverslag is overhandigd aan de gouverneur door voorzitter Joël Felida, secretaris Shanela Cathalina en lid van de Algemene rekenkamer Halder Lam.