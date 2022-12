Relaxen met een reden

Joukje heeft een pittig jaar achter de rug. In November 2021 werd borstkanker bij haar geconstateerd en in januari heeft zei een dubbele mastectomie gehad. Daarna volgde een lang herstel, met ups en downs. Joukje is heel open over haar “Cup Zero” en alles wat daaraan voorafging. Ze doorbreekt het taboe hieromheen door dit bespreekbaar te maken. Door haar hebben andere vrouwen de moed gekregen om ervaringen te delen of om vragen te stellen. Joukje is een echt rolmodel, en doet naast haar “gewone” baan veel vrijwilligerswerk. Om haar in het zonnetje te zetten, wenste haar vriendin een all inclusive “verwen weekend” Joukje en haar man. Met dank aan Dreams resort om dit mogelijk te maken!