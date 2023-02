‘Rellen Suriname aanval op democratie’

Het parlement en de regering van Suriname hebben in niet mis te verstane woorden de onlusten van vrijdag veroordeeld. De schuldigen worden opgespoord en berecht. Volgens president Santokhi zijn de rellen een aanval op de democratie. Ondanks de ravage in het assembleegebouw zijn de vergaderingen deze week voortgezet. Vrijdag liep een vreedzame protestactie uit de hand. Anti-regeringsdemonstranten drongen het assembleegebouw binnen. Ook op andere plekken in Paramaribo was het onrustig. Intussen is de rust teruggekeerd en de regering garandeert de veiligheid. De dialoog met verschillende maatschappelijke groepen zal worden geïntensiveerd.