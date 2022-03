Remko Bicentini plaatst zich met Canada voor WK

Remko Bicentini gaat naar het WK. De assistent-bondscoach heeft zich met Canada geplaatst voor het mondiale toernooi in Qatar eind dit jaar. Canada won zondag met 4-0 van Jamaica in Toronto. De ploeg van Bicentini had aan een gelijkspel al genoeg. Eerder zwaaide Bicentini de scepter bij het nationale team van Curaçao. In augustus 2020 werd hij onverwacht aan de kant gezet door de voetbalbond. Die koos voor een nieuwe trainer, Guus Hiddink. Canada speelde in 1986 voor het laatst op het WK voetbal.