Renovatie douanegebouw Nieuwe Haven

Het douanegebouw aan de Nieuwe Haven wordt gerenoveerd. Pandeigenaar CPA heeft dat toegezegd. Het is de bedoeling dat het pand na de opknapbeurt weer voldoet aan alle eisen. Tijdens de verbouwing zal het personeel tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. Het aangifteteam is inmiddels verhuisd naar Punda. Voor het overig personeel wordt gezocht naar een tijdelijk onderkomen.

Afgelopen maandag legde het douanepersoneel tijdelijk het werk neer. Samen met de vakbonden STRAF en ABVO maken zij zich zorgen over de slechte staat van het gebouw. Vanwege de toezegging van de minister van Financiën is er binnen no time aan een oplossing gewerkt.